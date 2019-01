Tarifstreit des Sicherheitspersonals an deutschen Airports beendet

Der Tarifstreit des Sicherheitspersonals an deutschen Flughäfen ist beendet - die Verhandlungspartner einigten sich in der Nacht auf Donnerstag auf eine Lösung. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/ARMANDO BABANI

In den Tarifverhandlungen für das Sicherheitspersonal an deutschen Flughäfen gibt es eine Einigung. Dies teilte der Unternehmensverband BDLS am frühen Donnerstagmorgen mit.