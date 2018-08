Tattoo-Model «Zombie Boy» ist gestorben

Rick Genest, besser bekannt als «Zombie Boy», wurde laut dem kanadischen Radiosender iHeart vergangenen Mittwoch leblos in seinem Apartment in Mont-Royal, einem Vorort von Montreal aufgefunden. Das Model soll Suizid begangen haben.

Rick Genest wurde dank Lady Gaga über Nacht berühmt. Er war in ihrem Musikvideo zu «Born This Way», das 2011 erschien, zu sehen. Auf Twitter postete die Sängerin ein Foto und macht auf die Gefahr von Suizid aufmerksam. «Wir müssen das Stigma endlich aus der Welt schaffen, dass wir nicht offen über mentale Gesundheit sprechen können! Ruf einen Freund oder jemanden aus deiner Familie an, wenn es dir nicht gut geht. Wir müssen aufeinander aufpassen», schreibt die Sängerin.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB

