Tattoos, Flosse und eine mörderische Zugfahrt

Sneaker Session in Chur 👟

Für alle Sneaker-Fans findet am Samstag die erste Sneaker-Session in der Werkstatt in Chur statt. Dort werden Sneakers als Kleidung, Fashion-Statement und Lebensgefühl zelebriert. Die Ausstellung mit diversen Sneakers, DJ’s und einer Afterparty startet um 13 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Mund- und Fusskunst in St.Gallen 🎨

In der Tonhalle in St.Gallen findet von Freitag bis Samstag eine Ausstellung von Mund- und Fusskünstlern statt. Anlass ist das 60-jährige Bestehen der Genossenschaft mund- oder fussmalender Künstler (GMFK). Die Selbsthilfeorganisation fördert Künstlerinnen und Künstler mit Handicap mit Stipendien. Zum Rahmenprogramm der Ausstellung in der Tonhalle gehören auch Workshops und Probemalen für Menschen mit Handicap, die gerne ihre künstlerischen Tätigkeiten fördern würden.

Eröffnungsfest Kinderbaustelle Wattwil ⚒

Am Samstag startet die 8. Ausgabe der Offenen Kinderbaustelle in Wattwil mit einem Eröffnungsfest auf dem Rietwisareal. Von 10 bis 14 Uhr begrüsst das Team der Offenen Kinder- und Jugendarbeit alle Kinder und ihre Eltern. Es darf sofort genagelt, gehämmert, gebaut und gebastelt werden. Am Baustellen-Kiosk gibt es Grillwürstchen, Pizza und Getränke. Eindrücke vom vergangenen Jahr findest du hier.

Einweihung Skatepark Wil

Im Spätherbst 2018 wurde der Skatepark Bergholz fertiggestellt. Am Samstag wird der Park um 11.30 Uhr beim IGP Sportpark Bergolz eröffnet. Die Besucher erwartet eine Food- und Getränkemeile, ein Best Trick Contest sowie ein Mobiler Pumptrack.

Tattoo Convention mit Herbert Hoffmann 💉

In Heiden findet am 18. und 19. Mai die 7. Tattoo Convention im Kursaal statt. Nebst klassischen Tätowierern, die mit der Maschine arbeiten, sind in diesem Jahr auch traditionelle Tätowierer vor Ort, die mit Handinstrumenten arbeiten. Jeder, der schon immer ein traditionell gestochenes Tattoo wollte, hat in Heiden die Chance dazu. Infos gibt es hier.

Mammut-Flossrennen 🌊

Wenn der Wasserpegel stimmt und das Wetter mitmacht, findet das 45. Mammut Flossrennen am 19. Mai statt. Weitere Informationen zur Durchführung folgen am Samstagvormittag auf der Website der Veranstalter. Das traditionelle Mammut Flossrennen auf der Sitter und der Thur ist ein Spektakel. Bei der Rennklasse geht es ums Tempo, bei den anderen Kategorien um die Kostüme und das Motto.

Mordsfahrt nach Appenzell 👮

Die Appenzeller Bahnen laden am 18. Mai zum Eröffnungsfest des «Appenzeller Express» ein – und sie haben sich etwas einfallen lassen. Der Sänger Andi Amo wird auf der Panoramafahrt mit von der Partie sein. Doch es wird dramatisch. Ein schrecklicher Mord passiert während der Zugfahrt. Zum Glück ist Kommissar Häberli auch eingeladen. Helft ihm, den Fall zu lösen.

Musical Hairspray in Gossau 🎤

Es ist bunt, witzig und mitreissend: das Musical Hairspray. Es gilt als eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten. Das fast 50-köpfige Ensemble des Theatervereins Fürstenland sowie ein Live-Orchester werden das Musical am 17. und 18. Mai auf die Bühne des Fürstenlandsaals in Gossau bringen.

Erstes Vegifest in Chur

Freude für Vegetarier und Veganer: In Chur findet am 18. Maidas erste Fest für einen nachhaltigen und veganen Lebensstil statt. Es gibt 13 Stände, einen Brunch, einen Vortrag von Anja Zeidler und am Schluss noch eine Yoga-Stunde. das Festival findet in der Aula der HTW Chur statt. Infos gibt es hier.

