Gedenken für Luxemburg und Liebknecht in Berlin

Im Rahmen eines stillen Gedenkens an der Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde legten die Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht (links) und Dietmar Bartsch (rechts) Kränze nieder. © KEYSTONE/EPA/HAYOUNG JEON

Die Linke in Deutschland hat am Sonntag in Berlin der Ermordung der Sozialistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht vor 100 Jahren gedacht.