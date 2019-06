Tausende Demonstranten gehen gegen Parlament in Georgien vor

Die georgische Präsidentin Salome Surabischwili kritisiert die Einflussnahme Russlands auf ihr Land und wird dabei von tausenden Demonstranten unterstützt. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/SHAKH AIVAZOV

Bei den Protesten in Georgien sind in der Nacht zum Freitag mehr als 50 Personen verletzt worden. Demonstranten versuchten in der Hauptstadt Tiflis zunächst vergeblich, das Parlamentsgebäude zu stürmen.Fernsehbilder zeigten, dass es zu Zusammenstössen mit der Polizei kam.