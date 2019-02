Tausende demonstrieren für «anständige Slowakei»

Zum Jahrestag der Ermordung des Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova haben am Donnerstag Tausende Slowaken für eine "anständige Slowakei" demonstriert. (AP Photo/Petr David Josek) © KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK

Tausende Slowaken haben am Donnerstagabend in Bratislava und mehr als 30 weiteren Städten des Landes gegen Korruption demonstriert. Auch in mehreren ausländischen Städten habe es Solidaritätskundgebungen gegeben, teilten die Organisatoren mit.