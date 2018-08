Tausende demonstrieren gegen Nicaraguas Präsidenten Ortega

Die Regierungsgegner marschierten mit nicaraguanischen Flaggen durch die Hauptstadt Managua. © KEYSTONE/EPA EFE/RODRIGO SURA

Tausende Demonstranten haben in Nicaragua den Rücktritt von Präsident Daniel Ortega gefordert. Friedlich marschierten die Regierungsgegner mit nicaraguanischen Flaggen durch die Hauptstadt.«Wenn der Präsident nicht geht, werden wir ihn verjagen», riefen sie am Samstag (Ortszeit) in Managua.