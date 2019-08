Tausende jubeln Schwingerkönig Stucki zu

Der neue Schwingerkönig Christian Stucki animiert in Lyss die Besucher zu einer Welle. © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Tausende haben am Dienstagabend in Lyss BE den neuen Schwingerkönig Christan Stucki gefeiert, der in dieser Ortschaft lebt. Stucki selber sagte am Empfang seiner Wohngemeinde nicht mehr viel – er war komplett heiser.