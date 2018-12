Lega-Aktivisten gehen auf die Strasse

"Nur geschlossen können wir siegen": Der italienische Innenminister Matteo Salvini am Samstag an einer Pro-Regierungsdemonstration in Rom. © KEYSTONE/AP/GREGORIO BORGIA

Zehntausende Anhänger der italienischen Lega haben sich am Samstag in Rom versammelt, um für die populistische Regierung zu demonstrieren. An der Veranstaltung beteiligten sich Lega-Chef und Innenminister Matteo Salvini sowie mehrere Regierungsmitglieder.