Tausende Menschen in New York auf für Autos gesperrter Park Avenue

Tausende spazierten am Samstag auf der New Yorker Park Avenue, die normalerweise viel Verkehr aufweist und eigens für ein Festival gesperrt wurde. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/FRANK FRANKLIN II

Tausende haben am Samstag per Fahrrad, Roller, Inline Skates oder zu Fuss in New York die für Autos gesperrte Park Avenue erobert. Dies fand im Rahmen eines Festivals statt.