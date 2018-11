Tausende wegen Buschfeuer evakuiert

Verheerende Buschfeuer: Ein Feuerwehrmann in Deepwater bei Bundaberg, Queensland, Australien. © KEYSTONE/AP QLD Fire and Emergency

Wegen Buschbränden sind am Mittwoch im nordostaustralischen Bundesstaat Queensland tausende Menschen in Sicherheit gebracht worden. Das Meteorologische Institut rief eine «katastrophale» Brandgefahr aus und stufte das Feuer in die höchstmögliche Risikostufe ein.