Narren und Schaulustige in Bern

Der Konfettiregen gehört zur Fasnacht - am Samstag auch in Bern. © Keystone/Peter SChneider

In Bern ist seit Donnerstag der Bär los: Tausende Schaulustige verfolgten am Samstagnachmittag den grossen Fasnachtsumzug durch die Gassen der Berner Altstadt bis zum Bundesplatz. Der Wettergott war den Narren in Bern gnädig gestimmt.