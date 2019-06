Protest gegen Bahrain-Konferenz

Tausende Palästinenser protestierten am Montag im besetzten Westjordanland gegen eine Konferenz für wirtschaftliche Investitionen in den Palästinensergebieten in Bahrain. Demonstranten hielten Schilder hoch, auf denen u.a. "Jerusalem und Palästina stehen nicht zum Verkauf" stand. © KEYSTONE/EPA/ALAA BADARNEH

Tausende Palästinenser haben am Montag im besetzten Westjordanland gegen eine Konferenz für wirtschaftliche Investitionen in den Palästinensergebieten in Bahrain protestiert. Die von den USA initiierte Konferenz findet am Dienstag und Mittwoch statt.