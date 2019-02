Tausende protestieren gegen Regierung in Haiti

In Haiti sind am Donnerstag Tausende auf die Strasse gegangen, um gegen die dortige Regierung zu demonstrieren. © KEYSTONE/EPA EFE/JEAN MARC HERVE ABELARD

Tausende haben in Haiti gegen die Regierung und Korruption in dem bitterarmen Karibikstaat protestiert. Die Demonstranten forderten am Donnerstag (Ortszeit) zudem den Rücktritt von Präsident Jovenel Moise.Sie steckten obendrein Strassensperren in der Hauptstadt Port-au-Prince in Brand.