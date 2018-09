Tausende protestieren gegen die Reform

Trotz Zugeständnissen von Präsident Putin haben in Russland Tausende von Menschen gegen die geplante Rentenreform demonstriert. © KEYSTONE/EPA/MAXIM SHIPENKOV

In Russland haben Tausende trotz der Zugeständnisse von Präsident Wladimir Putin gegen die Anhebung des Rentenalters protestiert. Allein in Moskau gingen am Sonntag laut Polizei 6000 Menschen auf die Strasse, eine Organisation sprach sogar von 9000 Teilnehmenden.