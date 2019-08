In Sibirien sind wegen eines Stromausfalls 5000 Schweine gestorben. (Symbolbild) © KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

Nach einem Stromausfall im Westen Sibiriens sind etwa 5000 Schweine in einem Stall verendet. In einer Farm in der Nähe der Stadt Kemerowo sei das Lüftungssystem ausgefallen.