Tausende Serben demonstrieren gegen Präsident Vucic

Das berichtete die Webseite der oppositionellen Tageszeitung «Danas». Es war der sechste Samstag in Folge, dass Regierungsgegner in Belgrad auf die Strasse gingen.

Diesmal gab es auch Kundgebungen in den serbischen Städten Novi Sad, Kraguejevac, Kursumlija, Krusevac, Uzice und Pozega, wie das staatliche Fernsehen RTS auf seiner Webseite berichtete. Ursprünglicher Anlass der Protestwelle war der brutale Angriff auf den Vorsitzenden der Serbischen Linken, Borko Stefanovic, Ende November in der südserbischen Stadt Krusevac. Die Täter sind bis heute unbekannt.

Die Demonstrationen richten sich gegen das Klima der Gewalt, das Vucic und seine Propagandisten nach Ansicht der Opposition durch Hetze gegen Andersdenkende und kritische Journalisten schüren.

Für den kommenden Mittwoch riefen die Initiatoren der Proteste zu einer Gedenkkundgebung für den ermordeten kosovo-serbischen Politiker Oliver Ivanovic auf. Dieser war am 16. Januar 2018 in der serbischen Enklave Kosovska Mitrovica am helllichten Tag und auf offener Strasse erschossen worden. Vom Täter fehlt bis heute jede Spur. Ivanovic war ein Gegner der Kosovo-Politik von Vucic.

(SDA)