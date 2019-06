Tausende tanzen an der Pride in Zürich

1969 war die Geburtsstunde der kämpferischen LGBTIQ Bewegung, die sich gegen willkürliche Polizeigewalt und gesellschaftliche Ausgrenzung lautstark zu wehren begann. In der legendären Stonewall-Inn Bar in der Christopher Street (New York) leisteten mutige LGBTIQ Menschen den schikanösen Polizeirazzien Widerstand. Seither finden weltweit jährlich Kundgebungen und Feiern statt, um die Rechte homosexueller Menschen ins Zentrum zu rücken. An der Pride in Zürich nahmen am Samstagnachmittag 55’000 Personen teil, wie die Veranstalter mitteilen. Das sind gut 10’000 Personen mehr als im vergangenen Jahr und ein neuer Rekord. In der Bildergalerie und dem Video findest du Impressionen von der diesjährigen Pride in Zürich.

(SDA)