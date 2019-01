Tausende tragen Proteste gegen Ungarns Regierung ins neue Jahr

10'000 Menschen gingen am Samstag in Budapest auf die Strasse. Die Proteste gegen die Orban-Regierung werden von linken wie rechten Oppositionsparteien, Gewerkschaften und Zivilorganisationen unterstützt. © KEYSTONE/EPA MTI/ZOLTAN BALOGH

In Budapest haben am Samstag an die 10’000 Menschen gegen die ungarische Regierung des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban demonstriert. Nach einem Marsch durch die Innenstadt zogen sie bei nass-kaltem Wetter vor das Budapester Parlament.