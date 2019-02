Team LeBron siegt im NBA All Star Game

Die Captains LeBron James (links) und Giannis Antetokounmpo durften sich nach einer Fan-Abstimmung ihr Team für das NBA All Star Game zusammenstellen © KEYSTONE/EPA/JOHN G MABANGLO

Auch das diesjährige NBA All Star Game bietet viel Show und Spektakel. Als Sieger beim Gipfeltreffen der besten NBA-Spieler geht in Charlotte das Team von LeBron James hervor. Defensive war wie in der Vergangenheit auch beim All Star Game im Spectrum Center von Charlotte ein Fremdwort.