Ted Louis verzaubert

Für Radio Melody nahm sich Ted Louis nach einem seiner Auftritte in Rust Zeit um mit uns zu plaudern und er verzauberte uns auch mit einem kleinen Kartentrick.

Entertainment auf höchstem Niveau verspricht das aktuelle Programm des international bekannten Künstlers Ted Louis, welcher bereits in der Vergangenheit durch seine hervorragenden und mehrfach ausgezeichneten Künste in der Zauberei, als Meister und perfektionierter Illusionist in der deutschen Film- und Fernsehbranche seit fast 2 Jahrzehnten eine namhafte Grösse darstellt.

Als charmanter und gewitzter Showmaster mit holländischen Wurzeln erobert Ted Louis binnen weniger Minuten die freudige Achtsamkeit seiner erwartungsvollen Zuschauer. Nicht nur das Staunen und Lachen des Publikums zaubert er in die Gesichter der Zuhörerschaft, sondern auch das Wundern und Begeistern über phänomenale und nicht erklärbare Illusionen, welche den ganzen Abend das abwechslungsreiche Programm begleiten. (www.ted-louis.de)