Teichmann dank Zweisatzsieg in den Viertelfinals

Jil Teichmann erreicht am Turnier in Palermo die Viertelfinals. Die 22-Jährige setzt sich in der 2. Runde gegen die Brasilianerin Gabriela Ce, die Nummer 292 der Welt, 6:1, 7:6 (7:4) durch.