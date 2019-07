Teichmann in Palermo im Halbfinal

Jil Teichmann zieht auf Sizilien fast kampflos in den Halbfinal ein © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Jil Teichmann steht am WTA-Turnier in Palermo in den Halbfinals. Die 22-jährige Schweizerin profitiert im Viertelfinal beim Stand von 6:0, 1:0 von der Aufgabe der Deutschen Anna-Lena Friedsam.Friedsams Kapitulation nach lediglich 33 Minuten erfolgte wegen einer Verletzung an den Adduktoren.