Teichmann setzt Siegesserie fort und steht im Halbfinal

Jil Teichmann bestreitet in Prag das erfolgreichste Turnier ihrer Karriere © KEYSTONE/ADRIEN PERRITAZ

Jil Teichmann (WTA 146) setzt am Turnier in Prag ihre Siegesserie in ihrem ersten Viertelfinal auf Stufe WTA fort und zieht in die Halbfinals ein. Dort trifft sie auf die Tschechin Barbora Strycova.