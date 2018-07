Nachlass von R. Williams teils versteigert

Deborah Butterfields "Madrone" ist eines der Kunstwerke aus der Sammlung des Schauspielers Robin Williams (1951-2014) und seiner Frau Marsha, die Anfang Oktober in New York versteigert werden. Schätzwert: 220'000-280'000 Dollar. (Pressebild Sotheby's) © zVg

Die Sammlung von Robin Williams (1951-2014) und seiner Ehefrau Marsha soll im Herbst in New York für einen guten Zweck versteigert werden. Kunstwerke, Filmandenken, Auszeichnungen, Uhren, Möbel und anderes mehr stehen bei der Auktion am 4. Oktober zum Verkauf.