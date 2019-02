Teileinsatz von Oberlin – Caicedo Matchwinner

Dimitri Oberlin wurde in Rom kurz nach der Pause eingewechselt © KEYSTONE/AP ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI

Der von Basel an Empoli ausgeliehene Dimitri Oberlin kommt zu seinem zweiten Einsatz in der Serie A.Im Auswärtsspiel der 23. Runde bei Lazio Rom (0:1) wurde er wie schon am letzten Wochenende in der zweiten Halbzeit eingewechselt.