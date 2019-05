Wieder weniger bei «Gelbwesten»-Protest

Am 26. Protestsamstag in Folge gab es grössere Demonstrationen in Lyon im Osten Frankreichs und in Nantes im Westen. Die "Gelbwesten" fordern mehr soziale Gerechtigkeit. (Bild vom 6. April) © KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON

Bei den «Gelbwesten»-Protesten in Frankreich zeichnet sich erneut eine geringere Beteiligung ab. Am 26. Protestsamstag in Folge beteiligten sich landesweit bis 14.00 Uhr rund 2700 Menschen an den Demonstrationen.