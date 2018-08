Temperatursturz am Wochenende

Die Hitzetage sind gezählt: Gegen Ende dieser Woche sinkt die Temperaturkurve immer weiter nach unten. Am Freitagnachmittag zieht die erste Kaltfront über die Ostschweiz: «Am Wochenende wird es definitiv trüb, nass und vor allem deutlich kühler», sagt FM1-Wetterexperte Cédric Sütterlin von Meteonews.

Zuständig für den krassen Temperatursturz sei der Luftmassenwechsel: « Es kann durchaus sein, dass mit einer Kaltfront die Temperatur innerhalb von wenigen Stunden zehn bis 15 Grad runter geht.»

Bis 80 Zentimeter auf dem Säntis

«Die Schneefallgrenze liegt dieses Wochenende auf 2000 bis 2500 Metern. Am Sonntag sogar bei 1600 Metern», sagt Sütterlin. «Auf dem Säntis kann es bis zu 80 Zentimeter Schnee geben.» In den Alpentälern, sprich im Oberen Glarnerland und Rheintal, könnten am Sonntag sogar die höheren Hügel weiss angezuckert werden.

Wieder einmal Schnee sehen

«Hier oben beim Alten Säntis braucht es keine speziellen Vorbereitungen auf den Schnee. Auf dieser Höhe ist es ganz normal, dass es im Sommer mal schneit», sagt Ruedi Manser, Wirt des Berggasthauses «Alter Säntis». Es hat zwar weniger Gäste wenn es draussen «hudlet», doch das sieht der Wirt nicht so eng: «Es gibt auch Leute die extra wegen dem Schnee raufkommen. Ausserdem schmilzt das schnell wieder.»

Gute Aussichten für nächste Woche

Das schlechte Wetter hält nicht lange an, bereits am Montag zeigt sich die Sonne wieder. «Am Dienstag geht die Temperatur schon wieder nach oben. Wir haben dann schon fast wieder sommerliche Werte», sagt Sütterlin.