Testosteron in Guetzlischachtel versteckt

Bei einer Kontrolle am 16. Juli stiessen Mitarbeitender der Zollverwaltung in St. Margrethen auf 100 Ampullen Testosteron. Ein 27-jähriger Österreicher hatte in seinem Auto eine als Reiseproviant getarnte Guetzlischachtel dabei, teilt die Eidgenössische Zollverwaltung mit.

Eigentlich war die Schachtel aber ein Schmuggelversteck für Dopingpräparate. Der junge Mann wollte in zwei verschlossenen Guetzlischachteln insgesamt 100 Ampullen vom anabolen Steroid Testosteron in die Schweiz schmuggeln. Die Ware wurde beschlagnahmt.

(EZV/red.)