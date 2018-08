Ein Mitarbeiter des Unternehmens stellte am Donnerstagmorgen fest, dass im Lager teuere Vermessungsgeräte fehlten. Die Diebe sind durch ein Fenster in die Kellerräume der Firma in Thusis gelangt. Die Kisten liessen sie leer zurück. Das Diebesgut hat einen Wert von über einer halben Million.

(red./Kapo GR)