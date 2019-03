Thailänder wählen erstmals seit Putsch 2014 ein neues Parlament

In Thailand haben am heutigen Sonntag knapp fünf Jahre nach einem Militärputsch die Parlamentswahl begonnen. © KEYSTONE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Erstmals seit dem Putsch im Jahr 2014 wählen die Thailänder am heutigen Sonntag ein neues Parlament. Landesweit öffneten am Morgen 93’320 Wahllokale, wie der Generalsekretär der Wahlkommission, Jarungvich Phumma, am Sonntag mitteilte.