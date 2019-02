Thailand stoppt Auslieferung von Al-Araibi

Muss die Auslieferung nach Bahrain nicht mehr fürchten: Der Fussballer Hakeem Al-Araibi nach einer Anhörung vor dem Kriminalgericht in Bangkok. © KEYSTONE/AP/SAKCHAI LALIT

Nach zwei Monaten in thailändischer Haft muss der aus Bahrain geflüchtete Fussballer Hakeem Al-Araibi eine Auslieferung in seine Heimat nicht mehr fürchten. Bahrain zog am Montag überraschend das Auslieferungsgesuch zurück.