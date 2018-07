Touristenattraktion zur Höhlen-Rettung

Thailand will den Ort der spektakulären Höhlen-Rettung zur Touristenattraktion machen. (Archiv) © KEYSTONE/EPA CHIANG RAI PR OFFICE/CHIANG RAI PR OFFICE HANDOUT

Thailand will den Ort der spektakulären Höhlen-Rettung zur Touristenattraktion machen. Die Kommandozentrale der Rettungsteams an der Höhle werde «ein weiteres Highlight in Thailand werden», so Einsatzleiter Narongsak Osottanakorn. «Touristen werden zu Besuch kommen.»