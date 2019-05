Thailands König Rama X. dankt dem Volk

Thailands frisch gekrönter König Maha Vajiralongkorn hat sich am Montag in Bangkok erstmals in einer kurzen Ansprache ans Volk gewandt. Vom Balkon des Grossen Palastes aus dankte er für die vielen guten Wünsche. © KEYSTONE/EPA/NARONG SANGNAK

