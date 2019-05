Thailands neue Königin tritt erstmals in der Öffentlichkeit auf

Königin Suthida am Donnerstag in Bangkok bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt an der Seite ihres Ehemannes, König Maha Vajiralongkorn. © KEYSTONE/EPA/STR

Thailands neue Königin Suthida hat am Donnerstag ihren ersten öffentlichen Auftritt absolviert. An der Seite ihres frischgebackenen Ehemannes, König Maha Vajiralongkorn, erwies sie Statuen früherer Monarchen Thailands in Bangkoks historischem Viertel ihren Respekt.