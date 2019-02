Berlinale beginnt mit New-York-Film

Die Berlinale-Jury: Produzentin Trudie Styler, Schauspielerin und Jury-Präsidentin Juliette Binoche, Regisseur Sebastian Lelio (unten von l-r), MoMA-Chefkurator Rajendra Roy, Schauspielerin Sandra Hüller und Schriftsteller Justin Chang (oben l-r). © Keystone/DPA-Zentralbild/JENS KALAENE

Der rote Teppich ist ausgerollt: Am heutigen Donnerstagabend gehen in Berlin die 69. Internationalen Filmfestspiele los. Der Eröffnungsfilm «The Kindness of Strangers»nimmt das Publikum mit ins winterkalte New York.