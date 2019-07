"The Lion King" hat am Wochenende vom 25. bis 28. Juli 2019 mehr als 100'000 Filmfans in die Deutsch- und Westschweizer Kinos gelockt. (Archiv) © Keystone

«The Lion King» hat am Wochenende in den Kinos der Deutsch- und Westschweiz die 100’000-Marke gesprengt. Insgesamt wurden für das Disney-Remake 100’367 Karten verkauft, knapp 20’000 mehr als bei seinem Start vor einer Woche.In der Deutschschweiz lockte der Siegerfilm 61’112 Besucher an.