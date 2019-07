Das Disney-Remake "The Lion King" hat am Wochenende vom 18. bis 21. Juli 2019 weitaus am meisten Leute in die Schweizer Kinos gelockt. (Archiv) © The Walt Disney Company (Switzerland) GmbH

Das Disney-Remake «The Lion King» hat am Wochenende in den Kinos einen fulminanten Start hingelegt. Verkauft wurden insgesamt 80’900 Karten, 44’700 in der Deutsch- und 36’200 in der Westschweiz. Im Tessin ist der Film noch nicht angelaufen.