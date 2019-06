Thiem bietet Williams im Scherz Mixed an

Sorgte in Paris für einen Eklat: Nach ihrem frühen Aus am French Open wollte Serena Williams das Ende der Pressekonferenz von Dominic Thiem nicht abwarten © KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA

Dominic Thiem bietet Serena Williams an, mit ihr Mixed-Doppel zu spielen. In Paris hatte sie ihn aus einem Interview-Raum werfen lassen.French-Open-Finalist Dominic Thiem hat mit einem humorvollen Vorschlag auf den Pressekonferenz-Eklat mit Serena Williams am French Open reagiert.