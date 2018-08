Thun deklassiert ein defensiv schwaches Xamax

Der FC Thun konnte in Neuenburg oft jubeln © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Nach dem 0:3 in Sitten muss Neuchâtel Xamax in der Super League eine weitere empfindliche Niederlage hinnehmen. Beim 1:5 daheim gegen Thun macht die Defensive der Xamaxiens einen desolaten Eindruck.1:3 stand es in der Pause.