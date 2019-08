Thun scheidet gegen Spartak Moskau nach Halbzeitführung aus

Stefan Glarner (links) im Duell mit Spartaks Selimchan Bakajew © KEYSTONE/EPA/SERGEI CHIRIKOV

Thun scheitert in der Europa-League-Qualifikation an Spartak Moskau. Die Berner Oberländer verlieren das Rückspiel in Moskau nach Halbzeitführung 1:2 und scheiden mit dem Gesamtskore von 3:5 aus.Furchtlos sollten die Thuner in Moskau auftreten, «mit der Einstellung, Spartak zu dominieren».