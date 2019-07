Thurgau Tourismus tut es schon wieder

Bei der «WunderBar» in Arbon stehen seit Anfangs Juli Schwimmflossen und Schwimmflügeli zur freien Verfügung für Ausflügler. Wer will, kann einfach zugreifen. Beim neuen Angebot setzt Thurgau Tourismus auf Ehrlichkeit: «Wir wollten kein komplexes System aufbauen mit Depotgebühren oder Überwachung. Das Ausleihen soll möglichst unkompliziert sein – so, wie es der Kanton Thurgau selber auch ist», sagt Adrian Braunwalder, Leiter Produktmanagement und Gästeinformation von Thurgau Tourismus.

«Das ist fraglich»

Mit dem kostenlosen Verleih und dem dazugehörigen Video möchte Thurgau Tourismus die Attraktivität des Kantons steigern. Ob es mit dieser Aktion gelingt mehr Touristen an den Bodensee zu locken? «Das ist fraglich», gibt Adrian Braunwalder zu. «Das Angebot soll zumindest die Aufenthaltsqualität der Besucher vor Ort steigern.» Aktuell sucht Thurgau Tourismus nach weiteren Standorten für Ausleihstellen.

Fall «Bianca»

Das Video zum Flossenverleih ist Geschmackssache. Die Schauspielerinnen wirken für manchen laienhaft und etwas zu verkrampft lustig. Es ist nicht das erste Mal, dass Thurgau Tourismus mit unkonventionellen Aktionen auf sich aufmerksam macht. Im Mai machte die Plastik-Puppe «Bianca» bereits Schlagzeilen. Nicht nur Positive. Doch genau dieses Ziel verfolgt Thurgau Tourismus: «Wir müssen versuchen mit aussergewöhnlichen Aktionen auf uns aufmerksam zu machen. Normale Sachen fallen nicht mehr genug auf», sagt Adrian Braunwalder. Dass bei unkonventionellen Aktionen auch kritische Meinungen dazu kommen, nehme man bei Thurgau Tourismus in Kauf.

(red.)