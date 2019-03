Ein bewaffneter Mann hat am Freitagnachmittag die Geschäftsstelle der Thurgauer Kantonalbank in Sirnach überfallen. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen. © Beat Kählin

Drei Monate nach einem bewaffneten Raubüberfall wurde die Thurgauer Kantonalbank in Sirnach am Freitag erneut überfallen. Ein Mann mit einer Pistole verlangte von den Angestellten Bargeld und flüchtete daraufhin in eine unbekannte Richtung.