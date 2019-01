Thurgauer Pferdestall abgebrannt

Kurz nach 20 Uhr erhielt die Thurgauer Notrufzentrale am Dienstagabend die Meldung, dass in Riedt bei Erlen TG ein Pferdestall in Brand stehe. «Die Feuerwehren Erlen und Amriswil rückten aus, um das Feuer zu löschen», sagt Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau.

Laut Meili wurde eine Person, die zum Pferdestall gehört, nicht allzu schwer verletzt. Sie sei mit dem Rettungsdienst ins Spital gefahren worden. Die Tiere – etwa vier Pferde und zehn Ponys – wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht.

Weshalb der Pferdestall Feuer fing, wird von Brandermittlern geklärt. Teile des Stalles sind zerstört. Ob auch das angebaute Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist unklar.

(lag)