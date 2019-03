Thurgauer Veterinäramt räumt private Tierhaltung

Die Thurgauer Behörden haben in Müllheim eine private Tierhaltung wegen hoch prekärer Haltungsverhältnisse geräumt. 21 Katzen lagen tot in einem Gefrierschrank. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Polizei und Thurgauer Veterinäramt haben am Donnerstag eine private Tierhaltung in Müllheim geräumt. Hunden und Katzen wurden in einem Privathaushalt unter prekären Verhältnissen gehalten.