Tiefe Überlebensrate im Kispi Zürich

Eine brisante Studie stellt dem Kinderspital in Zürich kein gutes Zeugnis aus: Zu viele Kinder mit einem bestimmten Herzfehler sterben. © KEYSTONE/Gaetan Bally (Symbolbild)

Am Zürcher Kinderspital ist die Sterblichkeit herzkranker Kinder doppelt so hoch wie in anderen europäischen Ländern. Konflikte innerhalb des Kinderherzzentrums könnten die Ursache dafür sein.