Tiefer Pegelstand stört Schiffsverkehr

Wegen der hohen Temperaturen ist der Pegel des Bodensees laut der Bodensee-Schifffahrt Konstanz (BSB) derzeit auf einem niedrigen Stand. Dies wirkt sich demnach auch auf den Schiffsverkehr aus, zunächst vor allem auf deutscher Seite.

Ab kommendem Mittwoch kann die Landestelle Bad Schachen nicht mehr bedient werden. Zudem muss mit Verzögerungen beim Ein- und Ausstieg auf der Insel Mainau gerechnet werden. Denn die Schiffe können dort nur noch stirnseitig anlegen. Für Rollstuhlgängige gibt es Einschränkungen am Untersee: An den Stationen Iznang, Reichenau und Mannebach können zurzeit keine Rollstühle an Bord genommen werden.

(red./SDA)