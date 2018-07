Tierische Untermieter an der Haustüre

Der Dekorationskranz an Beat Schupps Haustüre in Flums ist nur auf den ersten Blick einer wie jeder andere. Dass ein Vogelpaar in seinem Deko-Kranz brütet, habe Beat Schupp selbst nicht gemerkt, schreibt der Sarganserländer. Erst als eine Nachbarin beobachtete, dass ein Vogel immer wieder zur überdachten Haustüre flog, entdeckten sie das Nest mit den vier Jungvögeln darin.

Der Hauseigentümer und neuer «Vermieter» der Vogelunterkunft habe beobachtet, wie das Weibchen immer darauf gewartet habe, dass die Luft rein wird, um mit Futter zum Nest zu fliegen. Sobald er die Türe geöffnet habe, hätten die kleinen Vögelchen sogleich ihre Schnäbel geöffnet. Ob Beat Schupps Deko-Kranz der feste Wohnsitz der Vogelfamilie bleibt, wird sich zeigen – spätestens wenn die Jungen das Nest zum ersten Mal verlassen.

(red.)