Tierische Weihnachten auf Gut Aiderbichl

Dabei begrüsst sie dieses Jahr Francine Jordi und Produzenten des letztjährig gewonnenen Grammy Albums, Al Walser. Walser ist dazu aus Los Angeles eingereist und wird in der Show seine neue Weihnachtssingle “It’s Christmas Time Again” singen. “Es war schon toll, so inmitten der Lamas und Ponys zu singen. Ich glaube das hat auch denen Spass gemacht” , schwärmt Walser.

Weitere Gäste sind Stefanie Hertel, Simone & Charly Brunner, die ebenfalls ihre Hits und Weihnachtslieder zum Besten geben. Aber auch die berührenden Geschichten der Gut-Aiderbichl-Tiere kommen nicht zu kurz. Tierschicksale mit Happy End – dafür steht „Weihnachten auf Gut Aiderbichl“.

Ausstrahlungstermine

19. Dez um 20:15 in ATV (Österreich)

19. Dez um 22:05 in SAT1GOLD (Deutschland)

24.Dez um 20:00 in PULS 8 (Schweiz)