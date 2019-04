Tierischer Besuch bei St.Galler Regierung

«Heute Morgen hat sich durch den Hintereingang ein Dachs ins Regierungsgebäude geschlichen», heisst es beim Kanton St.Gallen. Ein ungewöhnlicher Besucher und vielleicht ein guter Botschafter für die Aktion «Natur findet Stadt».

Raouf Selmi, Mediensprecher des Kantons St.Gallen, sagt: «Ein Mitarbeiter hat am frühen Morgen einen Lastwagen entladen und dabei einen Schatten vorbeihuschen gesehen. Als er dem Schatten nachging, entdeckte er den Dachs im oberen Stock.» Offenbar lief er schnurstracks in Richtung Kantonsratssaal. «Er entging gekonnt den Sicherheitskontrollen.»

🐶 🐱 🐭 🐹 🐰 🦊Tierischer Besuch im Regierungsgebäude: Heute Morgen hat sich durch den Hintereingang ein Dachs ins… Gepostet von Kanton St.Gallen am Dienstag, 9. April 2019

Beim Dachs soll es sich um eine imposante Erscheinung gehandelt haben. Selmi: «Der Mitarbeiter hat ihn auf mindestens 20 Kilogramm schwer geschätzt.» Nachdem man dem Dachs ein paar Minuten Verschnaufspause gegönnt hatte, liess man ihn wieder in die Freiheit.

Was der Dachs mit seinem Besuch bezweckte, ist nicht bekannt. War es ein Wink mit dem Zaunpfahl an unsere Politiker? Schliesslich gilt Grimbart in der Fabel als nachdenklich und ruhig. Also genau das, was wir uns auch von unseren Volksvertretern wünschen.

(rr)